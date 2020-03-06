"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا

تنفيذًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.

وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.

مكة المكرمة حافلات النقل الترددي قطار الحرمين السريع وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 07:44 PM

تنفيذًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة

"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا

فهد الغبيوي

مكة المكرمة

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أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.

وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.

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مكة المكرمة حافلات النقل الترددي قطار الحرمين السريع وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

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