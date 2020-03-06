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تنفيذًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة

"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.

وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.