"قطار الحرمين" يوقف خدمة الحافلات للنقل الترددي إلى الحرمين مؤقتًا

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.
وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.مكة المكرمة حافلات النقل الترددي قطار الحرمين السريع وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد
تنفيذًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من الجهات المختصة
أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إيقاف خدمة حافلات النقل الترددي بين محطات قطار الحرمين السريع والحرمين الشريفين بشكل مؤقت.
وأوضح "قطار الحرمين" أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، ووفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة.