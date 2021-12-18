"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550738 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 96 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539981 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8861 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 34 حالة.