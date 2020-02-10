مدير جامعة "المؤسس" يزور معرض "فخور بجامعتي" المصاحب لتخرج الدفعة الـ49

استعداداً لحفل التخرج برعاية "الفيصل" الأربعاء المقبل

زار مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم معرض "فخور بجامعتي" المصاحب لحفل تخرج الدفعة 49، والذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل الأربعاء المقبل.



وتجول "اليوبي" في معرض "فخور بجامعتي" والذي يشهد توزيع زي التخرج والهدايا الخاصة بالخريجين، وتشارك فيه جهات من القطاع الخاص التي تقدم مزايا وتخفيضات للخريجين، بالإضافة إلى تقديم خدمات التصوير وطباعة الصور، والتي تشرف عليها كانون السعودية، وقدمت الشركات الرعاية للمعرض بجوائز قيمة للخريجين الأوائل من دفعة 49، سلمها مدير الجامعة.



وشهد المعرض تنظيم ثلاث ورش وهي: ورشة "كيف تختار الشركات العالمية موظفيها من السعودية"، وورشة "تأسيس نظم المعلومات في مكان العمل"، و"ابدأ مشروعك في مجال الطباعة الرقمية"، كما تم توزيع جوائز وسحوبات يومية للخريجين.



وقدم المعرض للخريجين وظائف متنوعة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توظيف جزئي، كما قدم دورات في كيفية إنشاء متجر إلكتروني، فيما كرم مدير الجامعة في ختام الجولة الجهات الراعية.



ورافق "اليوبي" في الجولة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي، ووكيل العمادة للخريجين، الدكتور عماد جاها ومديري ومنسوبي عمادة شؤون الطلاب.



وتقدم مدير الجامعة لأبنائه الخريجين بخالص التهنئة والتبريكات لحصولهم على الدرجات العلمية، وأثنى على الجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب وتوفير خدمات متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى التنظيم المميز خلال مراحل توزيع زي التخرج والهدايا وبطاقة خريج التي تحمل مزايا وخدمات متعددة داخل وخارج الجامعة، والتي من شأنها أن تعزيز انتماء الخريجين بجامعتهم ومد جسور التواصل معهم.



وبدوره، أثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني على القائمين على المعرض الذي اشتمل على خدمات ومميزات متنوعة للخريجين، وعكس صورة مشرقة عن الجامعة والتي تستعد للحفل السنوي للخريجين، وقدم تهانيه وتبريكاته للخريجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.



وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المعرض هو امتداد للخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب للطالب الجامعي، منوهاً بأنه تم في هذا العام استقطاب القطاع الخاص لتعريف الخريجين بالمزايا والخدمات والتخفيضات الممنوحة لهم من خلال بطاقة خريج، ووضعت العمادة آلية لتوزيع زي التخرج والهدايا حيث تم استقبال الخريجين من يوم الخميس الماضي، وسيستمر التسليم إلى يوم الحفل.