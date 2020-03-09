"الأرصاد": رياح نشطة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- المدينة المنوّرة- المهد- وادي الفرع- ينبع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.