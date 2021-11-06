88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 01:23 AM

عدد ‏‏‏الإصابات وصل إلى 46,268,465 و‏الوفيات بلغت 749,876

88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة ‏جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 749,876.‏

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