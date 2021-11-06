88.029 إصابة و1,208 وفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد الوفيات 749,876.
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عدد الإصابات وصل إلى 46,268,465 والوفيات بلغت 749,876
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 88,029 إصابة جديدة و1,208 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,268,465، فيما بلغ عدد الوفيات 749,876.