وسط منافسة من الزين وديوب .. هدف قوميز الأجمل في الجولة 23

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أهداف الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، وأحمد الزين لاعب الرائد وديوب لاعب الشباب، ضمن أجمل 3 أهداف في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل جوميز هدفين في مباراة فريقه التي كسبها أمام النصر 4-1، الأربعاء، فيما تم اختيار هدفه الرابع الذي جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك برادلي جونز حارس الأصفر الذي اكتفى بالنظر إليها.



فيما وقع اختيار اللجنة، على هدف السنغالي ديوب لاعب الشباب، الذي سجله في شباك الوحدة، بعد عدة تمريرات، واختتم به أهداف فريقه الثلاثة التي كسب بها الوحدة، فيما جاء هدف أحمد الزين الذي سجله في لقاء فريقه أمام ضمك، وانتهى بثلاثة أهداف دون رد.