أمانة جدة تستنفر قواها بآلاف العاملين عبر 235 مُعدَّة

عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة

استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها وطاقاتها الميدانية، عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة، بتجنيد 4436 عامل نظافة و235 مُعدة.

وأوضحت الأمانة أنها شرعت في أعمال تنظيف الشوارع وإزالة المبعثرات والأتربة وفق خطط ميدانية تراعي المواقع ذات الأولوية القصوى.

وأشارت إلى أن جهودها متواصلة لرفع المخلفات والآثار الناتجة عن حالة الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة، كما تعمل على مباشرة البلاغات ومعالجتها وفق ما يردها من مركز 940 أو عبر تطبيق "بلدي".