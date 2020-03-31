إمارة مكة تُطلق رابطًا لاستقبال طلبات الاستفادة من حملة "برًّا بمكة"

"الفيصل" وجَّه بتشكيل لجنة بكل محافظة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط bmakkah.ecloud.sa لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة) التي وجَّه بإطلاقها مؤخرًا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا.

وتفصيلاً، تهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجول، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

وفي هذا الصدد وجَّه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وبيّنت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختصًّا سيتولى استقبال الدعم، ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ثم تقديمه للمستفيدين.