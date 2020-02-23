الفيصل يعلن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة.. الثلاثاء

عبر مؤتمر صحفي يعقده في الرياض

يعقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مؤتمرًا صحفيًا عند الثامنة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيعلن الفيصل خلال المؤتمر عن تفاصيل أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.

وسبق للمملكة أن استضافت العديد من الأحداث العالمية، منها نزال القرن في الملاكمة، وبطولة الدرعية للتنس، وسباق الخيل في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو والسوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.