قانوني: إجراء منع التجول في الأزمات يحقق مصالح كبرى للمجتمع

قال: الواجب الوطني والقانوني يتطلب من المواطنين والمقيمين الالتزام بهذا الإجراء

أكد عضو النيابة العامة سابقاً، الأستاذ المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، لـ"سبق" أن إجراء منع التجول يعتبر من الإجراءات المتعارف عليها عالمياً في أوقات الأزمات لتحقيق مصالح كبرى للمجتمع، ومن تلك المصالح حماية الأفراد من انتقال عدوى الأمراض والأوبئة، فقد اتخذت هذا الإجراء عدة دول، وذلك بهدف الحد من انتشار المرض وحماية أرواح الأفراد من هذا الوباء الخطير.

وأضاف لـ"سبق": السلامة الصحية للمواطنين وحماية البلاد من الأوبئة والأمراض المعدية يعتبر من المقومات الأساسية للدول ومن أهم واجباتها، لذلك حرصت حكومة المملكة العربية السعودية رعاها الله على العناية بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحرص على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم أداءً لذلك الواجب الذي نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته 31 بأن "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".

وتابع: "ومن هذا المنطلق جاء الأمر الملكي بفرض حظر التجوُّل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا، للمحافظة على صحة وسلامة أرواح المواطنين والمقيمين وللحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.

وقال: "إن الواجب الوطني والقانوني يتطلب من المواطنين والمقيمين أيضاً أن يكونوا على قدرٍ كبير من المسؤولية والوعي من خلال الالتزام بهذا الإجراء والتعاون مع الجهات الأمنية والصحية التي تستنفر جميع إمكاناتها وكوادرها لحماية الجميع من هذا الوباء، والاستمرار في البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى في غير أوقات حظر التجول.