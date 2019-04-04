"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".
وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.
قال: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".
وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.