"القصبي": العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي

قال: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم: "العراق قدّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي".

وأضاف: بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين الرياض وبغداد، ولمسنا من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.