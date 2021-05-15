السعودية تقود تحركًا عربيًّا في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في فلسطين

حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر؛ إذ تقود السعودية تحركًا عربيًّا بشأن فلسطين.



وتهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية ولاسيما الأخيرة في مجلس الأمن، حول القضية الفلسطينية؛ حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.



حضر الاجتماع من جانب الوفد مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني.



الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت –ولا تزال- من أولى الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.