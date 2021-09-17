وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره البرازيلي

بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانس.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 09:04 PM

بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره البرازيلي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانس.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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