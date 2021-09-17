وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره البرازيلي

بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانس.



وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.