مؤتمر "طب العيون السعودي 2021" ينطلق غدًا بـ40 جلسة علمية

فعالياته افتراضية ويستمر 3 أيام

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود؛ مؤتمر "طب العيون السعودي ٢٠٢١" الافتراضي بدءًا من غدٍ الخميس الثامن عشر من شهر مارس ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام.

ويركز المؤتمر على أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون في تخصصات أمراض القرنية والمستجدات في عمليات إزالة الساد (الماء الأبيض) وعمليات تصحيح النظر، الجلوكوما (الماء الأزرق)، وعيون الأطفال، والشبكية، والبصريات ومكافحة العمى.

ويشتمل البرنامج العلمي على (٤٠) جلسة علمية و(١٧٠) ورقة علمية، و(75) ملصقًا علميًّا.

ويسجل في الاجتماع عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون، ونخبة كبيرة من المتحدثين الدوليين والعلماء المتخصصين في طب وجراحة العيون من مختلف دول العالم، ويبلغ عددهم 25 وهم على النحو التالي:

آرثر كامينغز: المدير الطبي، عيادة ويلينغتون للعيون، دبلن، أيرلندا.

البروفيسور داميان غاتينيل: رئيس قسم الشدفة الأمامية وقسم جراحات تصحيح النظر في مؤسسة روتشيلد لطب العيون في فرنسا.

البروفيسور دونالد تان تيانج هوي: كبير استشاريي جراحة العيون، مركز كامدن الطبي ورئيس قسم جراحة العين والقرنية، سنغافورة.

البروفيسور كريستوفر ليو: صاحب وسام الإمبراطورية البريطانية: أستاذ فخري في كلية برايتون وسايكس الطبية، المملكة المتحدة.

أشفين أغاروال: مستشفيات الدكتور أغاروال للعيون، تشيناي، الهند.

سيرخيو كانابرافا: استشاري طب العيون، مركز طب العيون في ميناس جيرايس، البرازيل.

شين يامان: مدرسة الطب بجامعة يوكوهاما سيتي، يوكوهاما، اليابان.

جون بروكس: استشاري جراحة الجلوكوما للكبار والأطفال، مستشفى مورفيلدز للعيون، المملكة المتحدة.

البروفيسور ديفيد كراب: علم البصريات والعلوم البصرية، جامعة لندن، المملكة المتحدة.

دافيندر غروفر: استشاري الجلوكوما، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

مالك كاهوك: مركز عيون سو أنشوتز رودجرز، جامعة كولورادو كلية الطب، دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.

أنيل ماندال: مستشار أول مركز العناية بالجلوكوما، معهد براساد للعيون، حيدر آباد، الهند.

البروفيسور جوزيف ديمر: أستاذ طب الأطفال وأستاذ طب الأعصاب، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، رئيس قسم طب الأطفال لطب وجراحة الحول، معهد جول ستاين للعيون، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

أندريا موليناري: استشارية عيون الأطفال، مستشفى متروبوليتانو، كوينتو، إكوادور.

ستايسي بينيلز: استشارية عيون الأطفال، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

اليزبيث آن باركلي: أخصائي إعادة تأهيل لانخفاض الرؤية، كلية البصريات في جامعة كاليفورنيا بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا.

هنري غرين: زمالة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات، رئيس أوكوتيك، تشابل هيل، كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

بول تشان: رئيس قسم طب العيون، أستاذ طب العيون في مستشفى جون بانتون، مدير شبكية الأطفال واعتلال الشبكية عند الخدج، كلية الطب بجامعة إلينوي، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

ديفيد تشو: أستاذ طب وجراحة العيون وعلوم البصر، مستشفى سانت مايكل، جامعة تورنتو، كندا.

إيفرين غونزاليس: مدير قسم أورام العين، مدير برنامج شبكية العين للأطفال، مستشفى بوسطن للأطفال، جامعة هارفارد، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

مايكل سينجر: أستاذ طب العيون، مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، مدير البحوث السريرية، سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

لورانس يانوزي: أستاذ طب العيون، كلية الطب بجامعة كولومبيا، رئيس خدمات الشبكية الطبية، مدير الجراحين في مختبر أبحاث الليزر، مدير قسم طب وجراحة العيون، أبحاث الشبكية، مستشفى منهاتن للعيون، الأذن والحنجرة، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بينهم ثلاثة متحدثين دوليين يشاركون في محاضرة "مكافحة العمى" التي ستعقد يوم الخميس الثامن عشر من شهر مارس؛ وهم على النحو التالي:

البروفيسور جيرد اوفارث: زميل المجلس الأوروبي لطب العيون، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون، جامعة هايدلبرغ، رئيس المركز الدولي لأبحاث تصحيح الرؤية، هايدلبرغ، ألمانيا.

البروفيسور ساتيش سرينيفاسان: استشاري جراحة القرنية، مستشفى اير الجامعي، أستاذ الصحة وعلوم الحياة، جامعة غرب اسكتلندا، اسكتلندا، المملكة المتحدة.

البروفيسور كلاودي كانسادو ترينداد: جراحة الساد وانكسار العين، معهد كانسادو ترينداد لطب العيون، بيلو هوريزونتي، البرازيل.

كما يشارك (153) متحدثًا من دول عربية ومن المملكة العربية السعودية، واعتُمد المؤتمر بـ24 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

