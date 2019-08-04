"العويس" يطلع على خطة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لموسم الحج

تفقَّد تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بمكة لاسلكيًّا وربطها بغرفة العمليات

قام المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، بزيارة إلى إدارة الاتصالات اللاسلكية بصحة منطقة مكة المكرمة للاطلاع على سير العمل في هذه الإدارة الحيوية المهمة.

واستمع "العويس" إلى شرح مفصل من مدير الإدارة مهدي قاروت عن خطة الإدارة في حج هذا العام، التي تم البدء في تنفيذها منذ وقت مبكر، واشتملت على تشكيل فريق للدعم الفني في مجال الاتصالات اللاسلكية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية لاسلكيًّا، وربطها بغرفة العمليات، وتركيب 170 جهازًا على سيارات الإسعاف، وتوزيع 200 جهاز يدوي على رؤساء اللجان والمسؤولين.

وأكد قاروت أن غرفة العمليات تعمل على العديد من الأنظمة الإلكترونية المختلفة التي تسهم في الارتقاء بالأداء، والعمل على سرعة تمرير وتبادل المعلومات في جميع الأوقات، وذلك من خلال شبكة لاسلكية ذات موثوقية عالية.

واطلع "العويس" على التجهيزات المختلفة في غرفة العمليات، وآلية العمل.. وأعرب عن شكره للعاملين كافة في الاتصالات اللاسلكية على جهودهم البارزة التي تُسهم دون شك في خدمة ضيوف الرحمن.

وقد رافق العويس في الجولة مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور هتان بوجان، وعدد من المسؤولين.

يُشار إلى أن غرفة العمليات بصحة مكة تعتبر خلية نحل في المواسم المختلفة، وبخاصة موسم الحج؛ وذلك باعتبارها "القلب النابض" للتحركات الميدانية كافة، واستقبال وتمرير البلاغات، والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة في جميع الأوقات.. كما أنها تربط جميع المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وسيارات إسعاف ومسؤولين من خلال الاتصالات اللاسلكية، وأيضًا تعد نقطة ارتباط رئيسية لعمليات الشؤون الصحية في الطائف وجدة والقنفذة؛ وذلك باعتبار المديريات الثلاث تدعم مكة في حالات الطوارئ المختلفة، أو العكس.