"صحة تبوك" تكرم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

لجهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور"، لشهري ذي القعدة وذي الحجة 1440هـ، نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير إدارة تجربة المريض بصحة تبوك، محمد بن عواد العطوي، إن جائزة مشكور تأتي كل شهرين وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين.

كما قدم "العطوي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة، لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة، وتميزهم في الخدمة، سائلاً الله أن يبارك في جهودهم.

والمكرمون هم: الممرض عبدالله عبدالمجيد البلوي من قسم جراحة رجال بمستشفى الملك فهد التخصصي، والممرضة شفقة صالح البلوي من قسم الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال، والممرضة فاطمة حمدان الفايدي من العيادات الخارجية بمستشفى الحوراء أملج العام، والدكتور محمد شادي نبهان من مركز طب الأسنان، وحازم هلال عوّاد السميري من برنامج مركز صحي المقرح بأملج، وسارة عودة سويلم العميري بمركز صحي العصيلة بالبدع، والممرضة آسيا فارس العنزي من عيادة التطعيمات بمركز صحي الشفاء بتيماء، والممرضة هنادي محمد العمراني من مكافحة العدوى بمركز صحي القادسية.