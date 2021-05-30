"القثامي" لرتبة ملازم أول مهندس بالأمن العام

قلّد مدير إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة المقدم محمد أحمد الزهراني؛ فيصل بن عويض بن سويلم القثامي رتبة “ملازم أول مهندس”، بعد تعيينه في إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، عقب تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول مهندس.

