"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.

وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 12:33 PM

مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.

وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

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