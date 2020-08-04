"كورونا" يصيب 80 شخصاً جديداً في هونج كونج

السلطات تكافح لاحتواء موجة ثالثة

سجلت هونج كونج 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، منها 75 حالة انتقلت إليها العدوى محليًا، بينما تسابق السلطات الزمن لاحتواء موجة ثالثة من التفشي، الذي تسارعت وتيرته خلال الشهر المنصرم.

وشهدت هونج كونج منذ أواخر يناير (كانون الثاني) إصابة أكثر من 3.600 شخص بالفيروس، توفي منهم 40، وفقاً لـ"رويترز".