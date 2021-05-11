أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة، أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

