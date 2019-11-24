بالفيديو.. مالك عقار خدع المشترين بطريقة "لا تخطر على البال"

حكاية البحيرة الزرقاء

تعرّض عشرات السكان وسطَ الصين لخدعة كبيرة، بعد أن لجأ مالك إحدى العقارات إلى حيلة لا تخطر على البال؛ من أجل إغرائهم لشراء شقق في مجمعه السكني.

وأعرب مشترو المنازل عن خيبة أملهم من أحد ملاك العقارات في مدينة تشانغشا الصينية؛ بسبب خداعهم بوعود عن وجود مساحات خضراء وحدائق.

بحيرة وهمية

لكن المفاجأة الكبرى التي لم يكن يتوقعها المشترون؛ هي وجود بحيرة وهمية وسط المباني؛ إذ لجأت الشركة إلى دهن الأرضية باللون الأزرق؛ لتبدو عند الْتقاط الصور من أعلى وكأنها بحيرة.

وعبّر كثير من السكان الذين اشتروا شققهم في المكان، عن سخطهم من تصرف الشركة العقارية، بعد أن تَسَلّموا مفاتيحهم في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ وفق ما ذكره موقع "أدويتي سنترال".

يسيرون فوق البحيرة

وبعد أن توقّع المشترون أن يكون المجمع السكني مثاليًّا -بحسب فيديو ترويجي للمكان- فقد تفاجأوا بأن شققهم تُطِل على بحيرة مزيفة، وأن الحدائق كانت حبرًا على ورق.

وأظهرت صورٌ الناسَ وهم يمشون فوق البحيرة الوهمية فيما تبدو على وجوههم علامات الذهول؛ بينما دخل آخرون في موجة ضحك هستيرية بسبب ما جرى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

ودافع مالك العقارات عما فعلته الشركة، قائلًا: إن المشروع قد تم تنفيذه بطريقة "مُرضية"، ووفقًا للمعايير الحكومية؛ مضيفًا أنهم سيجتمعون مع مالكي المنازل لمحاولة حل بعض المشكلات.