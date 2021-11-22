"السعودية للخدمات الأرضية" و"جامعة الأعمال" توقعان مذكرة تفاهم للتدريب وتبادل الخبرات

للارتقاء بالقدرات وتنمية المهارات الشخصية وتوظفيها في قطاع الطيران بالمملكة

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مذكرة تفاهم مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)، بهدف تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك العملي والمعرفي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات سعياً للارتقاء بقدرات أبناء وبنات الوطن، ولتمكينهم من صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتوظفيها في قطاع الطيران في المملكة.

يأتي ذلك من منطلق دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيزاً للجهود المشتركة في مجالات التدريب وتطوير الكوادر الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات قطاع الطيران.

وتهدف المذكرة إلى توفير فرص تدريب تعاوني وتقديم فرص تطوعية من قبل الشركة السعودية للخدمات الأرضية لطلاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بينما تقدم الجامعة لمنسوبي الشركة وعوائلهم خصومات خاصة على برامجها الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وكذلك على برامج اللغات الأجنبية التي تقدمها أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عروض خاصة لموظفي الشركة على الدورات والشهادات المهنية الدولية المقدمة من مركز التعليم التنفيذي التابع للجامعة.

وأوضح المهندس أيمن الغامدي، نائب الرئيس للموارد البشرية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من سعي الشركة لمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لدعم تطوير الكوادر السعودية في قطاع الطيران، وفقًا لتوجه رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع استراتيجية قطاع النقل الجوي الهادفة إلى رفع نسب التوطين في القطاع، مضيفًا أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير وتنمية أعمال الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة وقطاع الطيران ويحفز النمو الاقتصادي في المملكة.

من جهته، أكد الدكتور صلاح أبو نار، المشرف العام على مركز الشراكات الاستراتيجية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، على أن أحد مستهدفات الجامعة هي التعليم من أجل العمل، وبناء جسور وشراكات استراتيجية مع القطاعات والكيانات في سوق العمل، بما يعود بالفائدة على خريجي الجامعة وطلابها ومدهم بالمهارات العلمية والمعرفية المطلوبة عبر التعاون مع القطاعين العام والخاص والتي ستعود بمشيئة الله بالفائدة على مجتمع الأعمال.