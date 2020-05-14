أمانة الشرقية تدشن جهاز تعقيم إلكترونياً بسوق الخضار المركزي بالدمام

يعقّم 200 شخص في الساعة بمواد عضوية نباتية ويقيس الحرارة

دشنت أمانة المنطقة الشرقية وحدة تعقيم متكاملة تقوم بعملية التعقيم والتطهير وقياس درجة الحرارة، بسوق الخضار المركزي بالدمام.

ويقوم الجهاز بتعقيم ذاتي وقياس حرارة المستهلك، وتعقيم اليدين، ورش مادة التعقيم الرذاذية، بمواد تعقيم عضوية نباتية آمنة على الأشخاص وعلى المواد الغذائية، وذلك ضمن خطط الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ولحماية وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه ومن منطلق تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لحماية وسلامة المستهلكين بكافة أشكالها، فقد وضعت الأمانة خطتها باستخدام منتجات آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات التعقيم دون تأثيرها على صحة الإنسان من خلال وحدات تعقيم ذاتية، تستخدم فيها مواد نباتية عضوية آمنة على الإنسان.

وأضاف "الصفيان" أن الجهاز المستخدم هو من ضمن خمسة أجهزة سيتم وضعها في أسواق النفع العام حماية لكل الباعة والمتسوقين عند المداخل الرئيسية، لافتا إلى أن هذه الوحدة تم وضعها في بوابة سوق الخضار المركزي بالدمام؛ حفاظاً على سلامة كل الباعة والمتسوقين، كما أن جميع أنظمتها الداخلية تعمل بصفة إلكترونية وتلقائياً وبدون لمس، مثل جهاز قياس الحرارة، جهاز تعقيم اليدين، التعقيم الشامل، نظام تبخير بتقنية الضباب لزيادة كفاءة التعقيم والسلامة مقارنة بالرذاذ العادي.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يحتوي على زر ضاغط للطوارئ، وسهولة بالنقل ومرونة عالية، بالإضافة إلى أن أجهزة الاستخدام الخارجي تتحمل الحرارة إلى 60 درجة مئوية، وملحق بالجهاز منبه أوتوماتيكي يعمل حال رصد شخص درجة حرارته عالية.