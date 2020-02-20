بسبب فيروس كورونا.. إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة طهران

إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بالمرض

أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران: إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة، إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جارٍ تعقيم المحطة.


وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: إن سائحًا ألمانيًّا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح؛ طبقًا لـ(RT).

فيروس كورونا الجديد طهران

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20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 04:47 PM

إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بالمرض

بسبب فيروس كورونا.. إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة طهران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران: إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة، إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جارٍ تعقيم المحطة.


وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: إن سائحًا ألمانيًّا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح؛ طبقًا لـ(RT).

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فيروس كورونا الجديد طهران

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