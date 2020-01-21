وزير الخارجية يستعرض مجالات التعاون مع أمين منظمة التعاون والتنمية

في لقاء حضره وزير الاقتصاد والتخطيط

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، في مدينة دافوس السويسرية اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD السيد آنجيل جوريا.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبَيْن.