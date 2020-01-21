وزير الخارجية يستعرض مجالات التعاون مع أمين منظمة التعاون والتنمية

في لقاء حضره وزير الاقتصاد والتخطيط

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، في مدينة دافوس السويسرية اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD السيد آنجيل جوريا.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبَيْن.

وزير الخارجية آنجيل جوريا

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 08:19 PM

في لقاء حضره وزير الاقتصاد والتخطيط

وزير الخارجية يستعرض مجالات التعاون مع أمين منظمة التعاون والتنمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، في مدينة دافوس السويسرية اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD السيد آنجيل جوريا.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبَيْن.

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وزير الخارجية آنجيل جوريا

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