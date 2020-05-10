تحديث مرتقب لـ"جوجل ديو".. تغيير كبير في مكالمات الفيديو الجماعية

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" تستعد لطرح تحديث جديد لتطبيقها "جوجل ديو"، الذي سيُحدث تغييرًا كبيرًا في ميزة مكالمات الفيديو الجماعية.

وأوضح تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنه سيمكن خلال الفترة المقبلة تشغيل ميزة مكالمات الفيديو الجماعية على "جوجل ديو" عبر سطح المكتب على الحاسبات المكتبية أو المحمولة.

وستضيف "جوجل" أداة جديدة لمتصفح الإنترنت الخاص بها "جوجل كروم"؛ للتأكد من تشغيل تقنية "جوجل ديو" على سطح المكتب.

وستسير خدمة دعم المكالمات الجماعية على كروم، جنبًا إلى جنب مع التصميم الجديد الذي سيتيح لك رؤية المزيد من الأشخاص في نفس الوقت.

كما سهلت "جوجل ديو" كذلك دعوة الأشخاص للانضمام إلى مكالمة جماعية باستخدام رابط دعوة.

كما أعلنت "جوجل" عن وضع عائلي جديد، يتيح للمستخدم الرسم على الشاشة في الوقت الفعلي مع تطبيق الأقنعة والتأثيرات على نفسك.

كما سيخفي أيضًا التحديث الجديد أزرار كتم الصوت وإنهاء المكالمة من الشاشة، لتجنب اللمسات غير المقصودة أثناء مكالمة فيديو، ولكن سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى Duo باستخدام حسابك في Google لتتمكن من استخدام وضع العائلة.

كما أضافت كذلك "جوجل" أقنعة وتأثيرات جديدة؛ لتشكل جزءًا من وضع العائلة متاحة لمكالمات الفيديو الفردية والجماعية لكل من مستخدمي نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".