"السعدي": جرائم الحوثي بحقّ المدنيين امتدّت لاتخاذ سكان مدن كاملة رهائن

طالب مجلس الأمن بإقرار إجراءات فعّالة لحمايتهم من هجمات المليشيا

‬ذكر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أن جرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين امتدت إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

وبيّن "السعدي" في بيان اليمن في الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح"، أن مليشيا الحوثي تواصل حصار المدن، وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع كوسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبع سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الحاجة الملحّة لحماية المدنيين في حالات الصراع؛ تتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في مدنهم ومخيمات نزوحهم من الهجمات والاعتداءات التي يتعرضون لها، وتطال مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك الجرائم والهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

وأوضح مندوب اليمن أن الحرب ما كان لها أن تستمر، ولا لآلاف المدنيين أن يسقطوا ضحايا، لولا الدعم العسكري الذي يقدمه النظام الإيراني المارق ومليشيا حزب الله اللبناني للمليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.