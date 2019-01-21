"البقمي" عقيدا بدوريات أمن العاصمة المقدسة

قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، العقيد ماجد بن ناهض البقمي رتبته الجديدة، والتي صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لها.

فيما عبر "البقمي" عن سعادته وامتنانه لهذه الثقة الملكية الكريمة، واعداً بتقديم المزيد من الجهود المخلصة في خدمة دينه ومليكه ووطنه.