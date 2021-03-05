لجنة مكافحة التبغ تضبط "قورو" محظورًا يباع بمحل نحاسيات في الطائف

خلال جولة ميدانية صادرت فيها معسلًا مجهولًا وحررت تعهدات

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، ومن خلال جولة ميدانية على منافذ البيع وتحديدًا بـ"محل نحاسيات" بيع نبات القورو المحظور بعدد 17 حبة، كذلك بيع معسل غير مطابق للمواصفات، وتمباك بعدد 22، فيما جرت مُصادرة تلك الكمية المضبوطة وتحرير تعهد على المحل.

كما لاحظت اللجنة ومن خلال جولتها الميدانية، عدم وجود لوحة تحذيرية عن أضرار التدخين باثنين من محلات التموينات، وعليه فقد جرى تحرير تعهد على المخالفين.