الأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة

عقب أنباء متداولة.. قالت: نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها

أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.