مصرع شخص وإصابة 8 إثر حادث انقلاب في مكة

6 فرق بالهلال الأحمر باشرت الموقع لنقل الحالات

لقي شخصٌ مصرعه وأُصيب ثمانية آخرون من جرّاء حادث انقلاب على طريق البيضاء- جنوبي مكة المكرّمة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس الخميس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في البيضاء بعد سكن الأمير سلطان وبه عدد من المصابين، وتوجّهت ست فرق إسعافية إلى الموقع.

ومع وصول أول فرقة للموقع؛ تبيّن وجود حالة وفاة وثماني إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، فيما نُقلت ثماني إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وأُسعفت حالة واحدة في الموقع ورفضت النقل.