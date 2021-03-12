شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة وتوثيق ذلك

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى عبر حسابه بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى مباريات كرة القدم وتوثيق ذلك ونشره، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة ، فقد تم - بفضل الله - القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.