بعد أن توج بـ 19 لقباً كلاعب.. "كاسياس" يعود لريال مدريد

سيشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي

قال نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، إنه أعاد إيكر كاسياس، حارس مرماه إلى صفوفه، لشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقباً كلاعب.

وقال النادي الملكي في بيان: "نادي ريال مدريد يعلن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للمدير العام".

وتنفذ مؤسسة ريال مدريد، أنشطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت به مؤخراً بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين، ولم يحدد النادي المعالم الدقيقة للدور الذي سيلعبه "كاسياس" في المؤسسة.

نادي ريال مدريد إيكر كاسياس

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22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442 05:55 PM

سيشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي

بعد أن توج بـ 19 لقباً كلاعب.. "كاسياس" يعود لريال مدريد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، إنه أعاد إيكر كاسياس، حارس مرماه إلى صفوفه، لشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقباً كلاعب.

وقال النادي الملكي في بيان: "نادي ريال مدريد يعلن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للمدير العام".

وتنفذ مؤسسة ريال مدريد، أنشطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت به مؤخراً بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين، ولم يحدد النادي المعالم الدقيقة للدور الذي سيلعبه "كاسياس" في المؤسسة.

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