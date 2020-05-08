قبل ساعات من رفع العزل.. باكستان تسجّل أعلى معدلات الإصابة اليومية بكورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفاً، يوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجّل فيه الدولة بعضاً من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون، اليوم الجمعة، تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837، وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء عمران خان؛ خططاً لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبّقة بشكل قوي، بدءاً من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.

فيروس كورونا الجديد باكستان

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08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 01:25 PM

قبل ساعات من رفع العزل.. باكستان تسجّل أعلى معدلات الإصابة اليومية بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفاً، يوم الجمعة، قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجّل فيه الدولة بعضاً من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون، اليوم الجمعة، تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837، وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء عمران خان؛ خططاً لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبّقة بشكل قوي، بدءاً من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.

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فيروس كورونا الجديد باكستان

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