البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف

لمخالفتها الاحترازات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "البلدية النسائية الفرعية"، عدة محلات تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وتتابع مراقبات البلدية النسائية من خلال الحملة وجولاتها مدى تطبيق الاحترازات الوقائية بالمولات، والالتزام بها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا.