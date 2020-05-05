"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في"كونتينر" بداخله مواد بترولية بالدائري الرابع

3 فرق للدفاع المدني سيطرت عليه وحاصرته بموقعه

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .



وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.



"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.