قُبض عليه في حينه.. شاهد ماذا فعل قائد الجيب للهرب من رجل المرور؟ وما هي عقوبته

قبضت دوريات المرور في حائل على قائد مركبة من طراز جيب، اصطدم بعدة مركبات عند محاولته الهرب من رجل المرور.

وتفصيلاً، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر فيه قائد جيب ربع يقوم بصدم سيارات المارة أثناء محاولة هربه من رجل المرور عندما حاول إيقافه بسبب التظليل وعدم وجود اللوحات.

ووفقاً للمعلومات تم القبض عليه في حينه من قبل رجال المرور، ويتوقع أن تكون عقوبته التوقيف لمدة شهر وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.