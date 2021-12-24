جرائم الكراهية ضدّ المسلمين تضاعفت في نيويورك خلال عام واحد

تضاعفت جرائم الكراهية في مدينة نيويورك خلال العام الجاري مقارنة بالعالم الماضي، حيث تلقت شرطة المدينة حتى نهاية العام الجاري 503 بلاغات؛ تمّ التحقيق فيها مقارنة بـ 252 بلاغاً عام 2020.

وأشار تقرير شرطة مدينة نيويورك، إلى أن أكثر جرائم الكراهية كانت ضد الآسيويين، حيث ارتفعت من 28 حادثاً في عام 2020 إلى 129 خلال العام الجاري، وارتفعت جرائم المعاداة للسامية من 121 الى 183، كما ارتفعت جرائم الكراهية ضد المسلمين من 4 إلى 14 العام الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن أكثر حوادث الكراهية تجاه المسلمين كانت خلال خمسة أسابيع في منتصف العام الجاري.