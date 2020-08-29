"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

تستمر حتى الساعة السادسة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 03:28 PM

تستمر حتى الساعة السادسة مساء

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

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