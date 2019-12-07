اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الصحة يفتتحان "مؤتمر تعزيز الحياة الصحية"

يستهدف خلق أنماط متوازنة تماشياً مع رؤية 2030

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حجم الأهمية التي تمثلها ممارسة الأنشطة الرياضية، في سبيل تعزيز صحة مجتمعاتنا، مشيراً في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر "تعزيز الحياة الصحية" الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، إلى أهمية المؤتمر الذي يسلط الضوء على أبرز الممارسات العالمية في مجال تعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع، وإسهامه في دراسة السلوكيات المؤثرة على الصحة، ويعد أيضاً فرصة لتبادل الخبرات، ومعرفة أحدث الأساليب، والتجارب العالمية في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: "يمثل تزايد الإصابة بالأمراض، مثل السكري والسمنة، إنذاراً بالخطر الصحي الذي قد يهدد المجتمعات في المنطقة، وبوصفنا أعضاء في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، نرى أن قلة ممارسة الرياضة، وتدني مستوى الوعي الصحي يمثلان أحد أهم العوامل التي تسبب المزيد من الأمراض في مجتمعاتنا".

وشدد في ذات الوقت، على أهمية اتباع أنماط أكثر صحية ومتوازنة، وتبني نهج صحي في سبيل الوقاية من الأمراض، مضيفاً: "نسعى في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى إشراك 40% من جميع أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم، وذلك بحلول عام 2030 تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030".

وتابع: "أشارت دراسة استقصائية قمنا بها في عام 2015 إلى أن 13% فقط من السكان السعوديين كانوا يتمتعون بلياقة بدنية عالية، ومن هذا المنطق، قام الاتحاد خلال السنوات الماضية بتحقيق تقدم ملحوظ في زيادة نسب ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونتطلع إلى الشراكة والعمل مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق هذا الهدف".

ومضى قائلاً: "نعمل في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على تجاوز التحديات الصحية في مجتمعاتنا، إضافة إلى المساهمة في تعزيز السلوكيات التي تجنبنا الإصابة بالأمراض المزمنة، من خلال استضافة خبراء الصحة واللياقة البدنية عبر هذا المؤتمر؛ لمناقشة أهم الأفكار والقضايا حول سبل الوقاية من الأمراض".

ويضم مؤتمر "تعزيز الحياة الصحية" بين جنباته العديد من الخبراء العالميين في مجالات الرعاية الصحية والطب الحديث، حيث يناقش الخبراء أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بالخيارات الصحية، والتغذية السليمة، والممارسات الرياضية التي تسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض، مثل مرض السكري، والسمنة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر تماشياً مع مستهدفات الرؤية 2030، التي نصت على أهمية تعزيز مستويات الصحة العامة في المجتمع السعودي، من خلال زيادة نسبة مشاركة طلاب المدارس في الأنشطة الرياضية بنسبة 25%، وزيادة أعداد مدربي اللياقة البدنية، وهو الأمر الذي يسعى للمساهمة فيه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، من خلال تعزيز مستوى الثقافة الصحية عبر برامجها الوطنية.

وفي هذا السياق، قالت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء صالح الحصيني: "يدعم الاتحاد كل الأنشطة الرياضية؛ لكونها تمثل مرتكزاً أساسياً لتحسين جودة الحياة في المملكة".

وأضافت: "من هذا المنطلق، نسعى في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى تعزيز المفاهيم الصحية بما في ذلك اتباع أنماط التغذية السليمة، وهو الأمر الذي يجسده تنظيم مؤتمر تعزيز الحياة الصحية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، حيث يعد هذا المؤتمر الحدث الأول الذي يجمع بين جنباته أبرز خبراء التغذية الصحية؛ بهدف تعزيز الوعي الصحي في كل مستويات التعليم في المملكة".

وتابعت: "هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من الأهمية التي يمثلها مؤتمر تعزيز الحياة الصحية، وما يصاحبه من جلسات نقاش حول أهمية ممارسة الرياضة، واتباع الأنماط الصحية، وتسليط الضوء على تدابير الوقاية والعلاج لأنواع مختلفة من الأمراض، بات المؤتمر محل ترحاب العديد من خبراء الصحة، إضافة إلى المختصين في اللياقة البدنية والمعالجين الفيزيائيين".