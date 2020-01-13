بهذه الخطوات تحمي حسابك على "واتساب" ببصمة الإصبع

خاصة إذا كان المستخدم يستقبل رسائل حساسة ومهمة للغاية

يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين، حماية حساباتهم المختلفة عبر بصمة الإصبع سواء كان أندرويد أو iOS؛ وذلك طالما أن الهاتف يدعم مثل هذه الطريقة للحماية؛ حيث إن غالبية الهواتف الذكية الحديثة تدعم مثل هذه الطريقة للتأمين؛ سواء كانت بصمة إصبع أو بصمة FaceID؛ فكلاهما سيجدي ويعمل مع حماية واتساب، وهي طريقة مهمة للغاية؛ خاصة إذا كان المستخدم يستقبل رسائل حساسة ولا يرغب في إطلاع أي شخص عليها، ولتأمين حسابك على "واتساب" اتبع الخطوات التالية:

لتأمين حسابك على أندرويد:

- قم بتشغيل تطبيق واتساب على هاتفك

- اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة بأعلى الشاشة في الزاوية اليمنى، ثم انتقل إلى Setting

- توجه إلى Account.

- توجه إلى Privacy.

- توجه إلى أسفل الشاشة حتى تجد كلمة Fingerprint Lock وقم بالضغط عليها.

- سيظهر لك رسالة تسأل إن كنت ترغب في تفعيل حماية البصمة.

- عند الضغط على اختيار التفعيل سيطالبك الهاتف بتأكيد البصمة المدخلة.

- عند إدخال البصمة سيعطيك ثلاثة اختيارات إما إغلاق التطبيق مباشرةً أو بعد مضيّ دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، يُذكر أن شركة مايكروسوفت قررت إنهاء دعم نظام تشغيل Windows Phone منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين رأينا الشركات تتراجع عن دعمها لتطبيقات Windows Phone، وفي الشهر الماضي أكدت مايكروسوفت أنها ستخفض دعم مستخدمي تطبيقات Office for Windows 10 Mobile، وفي وقت لاحق أكدت مايكروسوفت أيضًا أن Windows Phone 8.1 Store سيتوقف عن العمل اعتبارًا من 16 ديسمبر 2019.

وبحسب أحد التقارير؛ فبعد أن أصبح Windows Phone على بُعد أقل من أسبوع من نهاية حياته، قرر "واتساب" أنه سيكون الوقت المناسب لإزالة تطبيقاته من المتجر؛ حيث تم رصد التغيير أولًا بواسطة موقع Aggiornamentilumia التقني الذي سارع إلى الإشارة إلى أن واتساب لم يعد متاحًا على متجر مايكروسوفت.