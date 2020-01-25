"عمل القصيم" يواجه معوقات التوطين بخلق مسارات وظيفية جديدة

بالتنسق مع كبرى الشركات بالمنطقة واستعراض برامج "هدف"

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم اجتماعات عدة خلال اليومَيْن الماضيَيْن، تهدف لتحسين ورفع مستوى التوطين بالمنطقة؛ وذلك ضمن برامجه الموجهة لقطاع العمل بخلق مسارات وظيفية، بحضور تركي عبدالله الدبيخي المدير العام للتوطين المناطقي بوكالة التوطين، ومشاعل مشعل الرشيد مدير تطوير الأعمال بوكالة التوطين.

وتمت دراسة تحديات التوطين بالمنطقة برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق، والمساعد للعمل أحمد بن فهد الوتيد، ومدير إدارة التوطين بالمنطقة دحيم بن عبدالعزيز العتيبي، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة يوسف بن محمدالدهامي.

كما تم عقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات بالمنطقة بقاعة الاجتماعات الكبرى بفرع الوزارة، الذيت يمثلون القطاعات العاملة كافة بسوق العمل بالمنطقة، بحضور المدير العام لصندوق الموارد البشرية بالمنطقة محمد عبدالعزيز النهابي. وتم عرض خطة التوطين المناطقي لعام 2020م، والبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف)، ومن ثم فتح النقاش للحضور، والاستماع للتحديات والمقترحات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات التوطين لدى كل قطاع.

وتناولت الفعاليات زيارات ميدانية عدة، شملت شركة دواجن الوطنية صباح يوم الخميس الماضي، والالتقاء بالإدارة التنفيذية، والاطلاع على خطط التوطين، والمراحل التي تعمل عليها الشركة لتعزيز التوطين. وتم زيارة مواقع العمل وخطوط الإنتاج، وأبرزها مبادرة الشركة بزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل؛ إذ إجمالي موظفات الشركة حتى الآن قرابة 720 موظفة سعودية، وسط بيئة عمل محفزة، بوجود الحاضنات وروضة للأطفال بالمجان لأطفال العاملات، وكذلك توفير المواصلات لهن من قِبل الشركة، وتسجيلهن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي لهن.

وتعد شركة دواجن الوطنية من الشركات التي أبرمت اتفاقية توطين مع فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، وتسعى لتعزيز الشراكة بزيادة المساهمة بالتوطين.