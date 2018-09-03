رئيس الهيئة الملكية بينبع بالنيابة يتفقد المدارس والكليات

للوقوف على الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات

تَفَقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة، ماجد بن عبدالله حادي، اليوم، عدداً من المرافق التعليمية بينبع الصناعية.

وشملت الزيارات: ثانوية ابن خلدون، وقطاع الكليات والمعاهد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ بغرض الوقوف على استعدادات المدارس والكليات لاستقبال الطلاب والطالبات.

وزار الرئيس التنفيذي بالنيابة الفصول الدراسية والمعامل وقاعات مصادر التعلم، وحث العاملين في القطاع التعليمي العام والأكاديمي على البداية الجادة للعام الدراسي والعمل، على إيجاد بيئة جاذبة، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي تعترض سير العملية التربوية والتعليمية.

من جهة ثانية، تَفَقّد "حادي" سير الدراسة بكلية ينبع الصناعية ومعهد اللغة الإنجليزية، كما تَفَقّد قسميْ التسجيل وشؤون الطلاب بقطاع الكليات والمعاهد.

وقال "حادي": جميع مدارس الهيئة الملكية بينبع أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر؛ حيث تم توفير كل الإمكانات والدعم؛ حتى يتمكن الطلاب والطالبات من بدء عامهم الدراسي الجديد بكل يسر وسهولة، وتأمين متطلبات العملية التعليمية والتربوية كافة.