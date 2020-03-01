اختتام فعاليات مبادرة لغة اليتيم الأول بمكة المكرمة

نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، رعى أمين عام مجلس منطقة مكة المكرمة خالد بن حمود البقمي؛ الحفل الختامي لمبادرة لغة اليتيم الأول، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبد الله بن داود الفايز، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، ضمن مشاركتها في مشروع مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار: كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟ بمشاركة 8 جمعيات مختصة ومهتمة برعاية الأيتام من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة أكثر من 120 يتيمًا ويتيمة في 6 منافسات في فنون اللغة العربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 يتيم في 8 ورش عمل أقيمت خلال فترة المبادرة في فن الإلقاء والفصاحة والخط العربي وهوية اللغة العربية وخصائصها، وغيرها. كما أقيمت 8 معارض توعوية بمشاركة 8 جهات أمنية وتعليمية وصحية وتوعوية، تهدف إلى توعية الأبناء المشاركين فكريًّا وصحيًّا وثقافيًّا.



وبدأ الحفل الختامي بتلاوةٍ لأحد الأبناء المشاركين، ثم استعراض لنماذج من الفائزين في مسابقات القرآن والإلقاء والمعلقات الشعرية، بعدها ألقى كلمة الجهات المشاركة فايز بن سعد النفاعي مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ شكر فيها مؤسسة كافل على تنظيمها لهذه المبادرة التي تعزز استخدام اللغة العربية في نفوس الأيتام، وتسعى لاكتشاف الموهوبين واستثمار طاقاتهم، بعد ذلك شاهد ضيوف الحفل عرضًا مرئيًّا عن مبادرة لغة اليتيم الأول، ثم ألقى الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبدالعزيز الفايز، كلمة أثنى فيها على سمو أمير منطقة مكة المكرمة؛ لعنايته الفائقة باللغة والهوية العربية، واهتمامه بأبنائه الأيتام. كما تقدم بالشكر الجزيل لراعي المبادرة الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأشار إلى أن رعايته لهذه المبادرة اهتمام بالغ منه تجاه أبنائه أيتام المنطقة.



بعد ذلك كرّم راعي الحفل بالإنابة خالد البقمي، رعاة المبادرة والجمعيات والجهات المشاركة، والفائزين في المسابقات بجوائز مالية بلغت أكثر من 60 ألف ريال. وفي نهاية اللقاء تسلم راعي الحفل درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة، سلمها له نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبد الله بن داود الفايز.