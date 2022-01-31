في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025

قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.