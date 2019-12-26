"الأرصاد" تنبه: تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

تشمل محافظة فرسان.. وتستمر حتى التاسعة من صباح الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لمنطقة جازان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة، وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 22.30 من مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس فرسان

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26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 11:12 PM

تشمل محافظة فرسان.. وتستمر حتى التاسعة من صباح الجمعة

"الأرصاد" تنبه: تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لمنطقة جازان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة، وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 22.30 من مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

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