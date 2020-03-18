لرفع الوعي.. "الحرس" يواصل الحملات التوعوية لتثقيف المنسوبين بالغربية

للتعريف بأعراض "كورونا" وكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية منه

واصلت الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والمراسم، زياراتها التوعوية والتثقيفية لوحدات الوزارة بالقطاع الغربي، لرفع مستوى الوعي لدى المنسوبين لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد والوقاية منه.

واشتملت الحملة التوعوية على التعريف بأعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وكيفية التعامل معه في حال الاشتباه بالإصابة، مؤكدين استمرار الجهود الميدانية من كل الجهات المختصة بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وجاءت هذه الحملة انطلاقاً من مهام الشؤون الصحية بالوزارة في التوعية، عازمةً على تسخير كوادرها لتثقيف جميع منسوبيها بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه.

وكانت الحملة التوعوية قد انطلقت يوم الأحد الماضي من مقر وكالة الحرس الوطني بجدة، وستستمر لمدة أسبوعين على جميع الوحدات.

وقد أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني تنبيهاً مهماً بالنص التالي: "حرصاً منا على سلامتكم وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، فقد تم تعديل وقت الزيارة من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع، وننصح المرضى ذوي الحالات الطبية غير الطارئة بإعادة جدولة مواعيدهم إلى وقت لاحق، وتجنّب زيارة المستشفى دون ضرورة أو موعد سابق".