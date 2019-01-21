أستاذ أغذية: "خبز التميس" بريء من زيادة السعرات الحرارية

قارنه بـ 3 أنواع أخرى من المخبوزات.. وأكد أن "المفرود" يتفوق على الجميع

أكد أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود د. رشود بن عبدالله الشقراوي، براءة خبز التميس من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.

وقال "الشقراوي" في دراسة نشرها على قناة "دردشة صحية": خبز التميس لا يختلف كثيراً عن الخبز البر أو المفرود من حيث كمية السعرات الحرارية، وذلك بعد وضعهما تحت التحليل المخبري الدقيق.

وأضاف: الحسبة أظهرت أن الـ "100" جرام من التميس تحمل 281 كالوري، فيما تحتوي مثيلتها من خبز البر "252" كالوري، يليها الخبز التنوري بـ "266" سعره حرارية، ويتفوق عليهما جميعاً الخبز المفرود بـ "288" سعره حرارية لكل 100 جرام.

وأردف: المشكلة في خبز التميس تكمن في نوع وكمية الزيوت التي قد تكون مهدرجة ومدة العجّن والمياه والسوائل التي قد تجعل منه ثقيلاً في الهضم عند بعض الناس، فيما يتميز خبز البرّ بوجود الألياف.