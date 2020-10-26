السنغال: 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بلا وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 15 ألفًا و565 إصابة

سجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و565 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 322 حالة.