"كورونا" يستمر في ضرب الأردن .. 2821 إصابة في يوم واحد

تسجيل 38 وفاة جديدة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، بتسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441 إصابة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية.

بيّنت أنها سجلت 38 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 117 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة.